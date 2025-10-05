Bancos españoles, distantes en la opa para fusionarse en una de mayores entidades europeas

En sendas entrevistas concedidas al diario La Vanguardia, ambos directivos hacen así balance de la recta final de la opa, dado que el 10 de octubre finaliza el período de aceptación. Según los expertos, la fusión de ambos bancos españoles daría lugar a una nueva entidad que sería una de las mayores y más sólidas del sector financiero en Europa, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro

"Tenemos información directa de accionistas institucionales que nos trasladan en una abrumadora mayoría su intención de aceptar la oferta, pero sus aceptaciones formales solo las conoceremos cuando termine el proceso", subraya Torres.

Las aceptaciones depositadas en BBVA dice que suman "casi un tercio" y con un patrón de aceleración; y pronostica que, aunque es "difícil calcular" porcentajes, el grado de aceptación puede estar "entre el 60 y el 70 %" del total de las acciones del Sabadell.

Por su parte, González-Bueno califica de "barbaridad" esa estimación y añade: "La aceptación a la opa puede estar un poco por debajo o un poco por encima del 30 %. Mi predicción es que estará solo alrededor del 25 %".

"El BBVA intenta crear una ilusión para que haya un efecto gregario y de arrastre", considera.

En cuanto a la hipotética segunda opa que se podría dar en el caso de que BBVA alcanzara entre el 30 y el 49,9 % del capital, Torres agrega que "no tiene ningún sentido esperar, porque una segunda oferta es incierta".

En una entrevista que también hoy publica El Periódico, González-Bueno afirma que "el mercado está preocupado porque Torres puede poner en riesgo a BBVA".

"El mercado teme que, con una aceptación de la primera opa de poco más del 30 %, busque una segunda opa, que será a un precio necesariamente diferente y que en los próximos meses pueda haber una caída de la cotización", añade el primer ejecutivo de Sabadell.

Por su parte, Torres insiste, también en El Periódico, que Sabadell "está dificultando que sus accionistas acepten la opa" y ve "curioso que ahora se desacredite" al inversor mexicano David Martínez -que ha aceptado canjear su 3,86 % del Sabadell- tras "más de una década" como miembro del consejo de ese banco.

El periodo de aceptación de la opa, que comenzó el 8 de septiembre, permite a los accionistas del Sabadell recibir una acción nueva del BBVA por cada 4,8376 acciones del banco catalán que entreguen.

Esta oferta supone un incremento del 10 % con respecto a la propuesta inicial e implica valorar las acciones del Sabadell a 3,39 euros, en niveles máximos en más de una década. El BBVA insiste en que la prima ofrecida sobre el valor al que cotizaba Sabadell en mayo de 2024 es "muy superior" a la de otras transacciones similares en la banca europea.