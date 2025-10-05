Cuatro muertos, entre ellos un niño, en un choque entre vehículo y camioneta en Honduras

El accidente ocurrió en horas de la madrugada, a pocos kilómetros del municipio de Yuscarán, cuando un vehículo tipo turismo impactó de frente contra una camioneta, según un informe preliminar de la Policía Nacional.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas en zigzag antes de colisionar violentamente con el otro automotor.

Las víctimas fueron identificadas como Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla y Joshua Rodríguez, y un niño de 3 años.

Una persona murió en el lugar del accidente, mientras que las demás perdieron la vida en el hospital Gabriela Alvarado, de Danlí.

La conductora de la camioneta, madre del menor fallecido, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en Tegucigalpa.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron asistencia a las víctimas y trabajaron en la remoción de los vehículos siniestrados.

Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio diario de cinco víctimas, de acuerdo con cifras oficiales.

En lo que va de 2025, más de 1.000 personas han perdido la vida en percances viales, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Las principales causas de estos siniestros, de acuerdo con las autoridades, son el exceso de velocidad, la imprudencia de peatones, la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, las fallas mecánicas y el consumo de alcohol.