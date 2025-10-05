Defensas antiaéreas rusas derriban 29 drones ucranianos en la región de Bélgorod

Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron abatidos entre las 08:00 y 12:00 hora local (GMT+3).

En ese mismo lapso, un dron ucraniano fue interceptado y destruido sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Con anterioridad, el mando militar ruso había informado de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 32 drones sobre seis regiones del país, 11 de ellos sobre la de Bélgorod, una de las más castigadas por los ataques ucranianos.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, indicó que los ataques de las últimas horas contra la región no se cobraron víctimas y solo causaron daños en varias viviendas y automóviles.

Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, los ataques ucranianos han dejado en la región de Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios locales.