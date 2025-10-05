Diputado del partido de Macri reemplazará al candidato de Milei que renunció por escándalo

"Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza es el 'Colo' (Diego) Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección", anunció este domingo Milei, en referencia al nuevo orden de candidatos de la lista conjunta en la provincia de Buenos Aires entre su partido, La Libertad Avanza, y el de Macri, Propuesta Republicana (Pro).

"Esto demuestra lo leal y noble de la alianza", añadió el mandatario durante una entrevista con la emisora LN+, horas después de la renuncia de Espert.

Santilli, que figuraba tercero en la lista y se ha desempeñado en el pasado como vicealcalde de la ciudad de Buenos Aires y senador nacional, entre otros cargos, publicó un breve mensaje en su perfil de la red social X en el que anticipó que dejará "el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país".

Tras el anuncio, Milei destacó además su relación con Macri, sobre quien dijo tener "admiración y respeto".

Pese a la alianza electoral que mantienen en algunos distritos de Argentina, la relación entre ambos ha tenido altibajos desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 y tuvo un nuevo capítulo el pasado viernes cuando se reunieron en la residencia presidencial y acordaron "trabajar en conjunto" para avanzar en "reformas estructurales", según explicó el mandatario.

Milei se refirió además a la renuncia de Espert en medio de un escándalo desatado hace una semana tras difundirse su vínculo con Federico 'Fred' Machado, un empresario argentino acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico y que se encuentra en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021, a la espera de que se resuelva su trámite de extradición a Estados Unidos.

"Me parece un gesto noble el del profe Espert a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación", señaló el presidente, quien dijo no tener dudas sobre la honorabilidad del diputado de su partido.

El candidato peronista Juan Grabois presentó el pasado lunes una denuncia ante la Justicia, centrada en un pago de 200.000 dólares a Espert en 2020 desde una empresa ligada a Machado, una transacción que consta en una causa judicial en Texas contra una exsocia de Machado -Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por lavado de dinero, fraude y narcotráfico-.

El diputado admitió que cobró ese dinero, pero de forma lícita y como parte de su actividad privada -no política-, y aseguró que recién en abril de 2021 se enteró, a través de los medios, de que la Justicia de los Estados Unidos había emitido una orden de captura internacional contra Machado por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas relacionadas con la compraventa de aviones.

"Espert es un peleador, es un gladiador. Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros", afirmó el presidente argentino.