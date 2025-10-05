El coordinador israelí para los rehenes se reúne con Cruz Roja, que gestiona su liberación

"Reunión de preparación esta mañana con el Sr. Julian Larison, jefe de la delegación de la Cruz Roja", escribió Hirsch en la red social X, acompañando su mensaje de una fotografía con Larison.

Aún quedan en Gaza 48 rehenes, de los cuales las autoridades israelíes estiman que 20 siguen con vida.

Cruz Roja es la intermediaria entre las milicias de Gaza y el ejército israelí, además de la encargada de transportar a los rehenes de las manos de unos a otros cuando son liberados en la Franja.

De la misma forma, supervisa y transporta a los prisioneros palestinos que son puestos en libertad a cambio de los rehenes desde Israel hasta Gaza, Cisjordania o la frontera con Egipto en caso de ser deportados.

El encuentro entre ambos se produce a las puertas de las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás en Egipto para abordar la propuesta de alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se espera que las delegaciones de ambas partes lleguen este domingo a Egipto, donde dialogarán a través de los mediadores (EE.UU., Egipto y Catar) sobre los puntos aún en desacuerdo entre las partes.

Aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo aceptar la propuesta y Hamás también la aprobó el viernes, los islamistas pidieron negociar algunos de sus puntos, como el calendario y los mapas de la retirada de Israel de Gaza.

En su anuncio, Hamás aceptó la propuesta de liberar a todos los rehenes israelíes en una sola ronda, en lugar de por fases como se produjo en el último alto el fuego, que Israel rompió el pasado 18 de marzo.