El Nikkei japonés supera por primera vez los 47.000 puntos tras la victoria de Takaichi

Veinte minutos después de la apertura de la Bolsa, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 4,01 % ó 1.833,65 puntos, hasta ubicarse en los 47.603,15 enteros.

El selectivo llegó a tocar los 47.734,04 puntos, un nuevo máximo intradía, mientras el Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 2,59 % , ó 81,06 puntos, y se situaba en 3.2010,23 enteros.

Takaichi, heredera de las posturas conservadoras del ex primer ministro Shinzo Abe, es la primera mujer en liderar el PLD y va camino de convertirse en la primera mandataria de Japón.

Los inversores reaccionaron con optimismo a su victoria en las primarias, ya que la candidata es favorable a aumentar el gasto y reducir impuestos para estimular la economía.

El yen japonés, además, bajó hasta los 149 frente al dólar, y a los 175 frente al euro, un nuevo mínimo histórico, contribuyendo a las ganancias en la Bolsa de Tokio.

Entre las mayores beneficiadas están las empresas de semiconductores Advantest, que sube un 8,54 %, y Tokyo Electron, que lo hace un 5,12 %.

Mientras, caen entidades financieras como Sumitomo Mitsui Financial Group (-1,14 %) y Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,66 %).