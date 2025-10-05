Exteriores israelí espera que la liberación de rehenes de Gaza comience rápido

"Espero que estemos lo más cerca que hemos estado de un acuerdo de rehenes", dijo Saar en referencia al pasado enero cuando dio inicio a un segundo alto el fuego en el que fueron liberados 38 rehenes a cambio de unos 2.000 detenidos y presos palestinos, y que fue terminado de forma unilateral por Israel con nuevos bombardeos en marzo.

Saar expresó su intención de que la "implementación sea rápida" y agradeció al presidente de EE.UU. Donald Trump, el papel central que ha jugado en esta última propuesta, que será discutida mañana por delegaciones de Hamás e Israel en El Cairo.

"Israel tiene un compromiso de traer a casa a todos los rehenes de vuelta, los rehenes vivos y muertos", añadió el ministro, que participó hoy en un evento religioso con evangélicos cristianos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, ocupada militarmente por Israel desde 1967 y anexionada después a su territorio.

En este encuentro, en el que hubo conciertos de pastores, Saar insistió en que Jerusalén es la "capital eterna de Israel" y que nunca lo será de un Estado palestino; contradiciendo los Acuerdos de Oslo que determinaron que el estatus de la ciudad sería negociado.

