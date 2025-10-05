Hong Kong bate récord histórico de ciclones tropicales en un año con paso del tifón Matmo

A las 14:00 hora local (06:00 GMT), Matmo se encontraba a unos 410 km al suroeste de Hong Kong, en las coordenadas 20,8 grados norte y 110,6 grados este, avanzando hacia el oeste-noroeste a 22 km/h rumbo a la península de Leizhou, en la provincia china de Cantón.

El Observatorio de Hong Kong (HKO) prevé que el tifón toque tierra en Leizhou en las próximas horas y continúe alejándose de la excolonia británica, donde los vientos comenzaron a debilitarse, aunque persisten ráfagas fuertes en alta mar y zonas elevadas.

Las autoridades hongkonesas anticipan que la señal T3 será reemplazada por la T1, de espera, cuando los vientos dejen de ser una amenaza generalizada. Sin embargo, se esperan chubascos intensos, tormentas eléctricas, mares agitados y oleaje, por lo que se ha instado a la población a evitar las costas y suspender actividades acuáticas por seguridad.

El calentamiento global, según la NASA, intensifica estos fenómenos al aumentar la temperatura de los océanos, que absorben más del 90 % del calor generado por gases de efecto invernadero. Esto favorece a tifones más potentes, como el reciente supertifón Ragasa, que con vientos de 290 km/h devastó Filipinas, Taiwán y China.

En Hong Kong, la Autoridad Aeroportuaria reportó hasta la mañana local de de este domingo 27 vuelos cancelados y 81 retrasados.

Aerolíneas como Cathay Pacific, Hong Kong Airlines y Greater Bay Airlines advirtieron sobre posibles disrupciones, mientras que el teleférico Ngong Ping y el parque temático Disneyland operan con restricciones.

En China, las autoridades evacuaron a 151.352 personas en Cantón, incluyendo 9.916 desde zonas marítimas, ante la llegada de Matmo, clasificado como tifón fuerte.

El Centro Meteorológico Nacional activó a las 06:00 (22:00 GMT del sábado) la alerta roja, la más grave, al prever que el ciclón toque tierra al mediodía entre Wuchuan (Cantón) y Wenchang (Hainan) con vientos de hasta 162 km/h.

Se esperan precipitaciones de hasta 320 milímetros hasta el lunes en Cantón, Hainan y Guangxi, con riesgo de crecidas en la cuenca del río Perla.

Matmo, cuyo nombre significa “lluvia intensa” en chamorro, lengua austronesia de las Islas Marianas, coincide con las vacaciones del Día Nacional de China, hasta el 8 de octubre, complicando la logística en la región.

Cantón activó la emergencia nivel 1 por vientos, y el Ministerio de Recursos Hídricos mantiene el nivel 3 por inundaciones en Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan. En Hainan, los embalses liberaron 800 millones de metros cúbicos de agua para evitar desbordamientos.