Hutíes asumen ataque a Israel y dicen que sus futuras acciones dependerán de negociaciones

La unidad de misiles de los hutíes "llevó a cabo una operación militar única utilizando un misil balístico hipersónico 'Palestine 2' con múltiples ojivas, que apuntó a varios objetivos sensibles en la zona ocupada de Jerusalén", dijo el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado, en el que agregó que dicha operación "logró sus objetivos".

Sin embargo, el Ejército israelí aseguró este domingo haber interceptado el misil.

Igualmente, Sarea dejó claro que "siguen de cerca los acontecimientos en Gaza" y afirmó que, "con la ayuda de Dios y en coordinación con la resistencia, están monitoreando la situación, en particular la relacionada con el cese de la agresión sionista y el levantamiento del asedio a la Franja de Gaza".

Y apuntó que "actuarán, en función de los resultados de estos acontecimientos sobre el terreno, de manera que se logren las demandas de nuestro oprimido pueblo palestino".

El ataque se produce a un día del inicio en Egipto de las conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, lanzan con frecuencia misiles y drones contra territorio israelí, la mayoría de los cuales son interceptados sin causar víctimas ni daños.

Israel ha bombardeado en varias ocasiones la capital yemení, Saná, y otras áreas bajo control de los insurgentes. En uno de esos ataques murió el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, junto a once miembros de su Gobierno.