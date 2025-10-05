Kim Jong-un alardea en una exposición de éxitos armamentísticos "notables" por anunciar

El mariscal norcoreano alabó la independencia lograda en materia de desarrollo de armas por su país y las "metas ambiciosas" que se ha marcado una detrás de otra, y aseguró que la industria local ha alcanzado "otros éxitos notables" que se harán públicos en adelante, durante un discurso en la inauguración en la víspera de una exposición del sector, informó este domingo la agencia estatal KCNA.

Kim, que estuvo acompañado de importantes figuras del Partido de los Trabajadores y del sector armamentístico local, dijo que la exposición recoge los resultados recientes de proyectos importantes para estructurar las capacidades militares del país, "con su disuasión nuclear como columna vertebral", en un nivel "cada vez más moderno y avanzado", según el citado medio.

El dirigente alabó en concreto la modernización de los programas informáticos de defensa, la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías de vanguardia que han sido introducidas de forma extensa en la industria armamentística de su país, y aseguró que su desarrollo se está llevando a cabo "para proteger la dignidad y la seguridad de la nación" y su pueblo.

El líder norcoreano afirmó que el entorno de seguridad actual y la "inestabilidad" presente "nunca nos permiten sentirnos aliviados o complacientes ni siquiera por un momento a la hora de reforzar las capacidades de defensa nacional", y analizó "el verdadero objetivo de Estados Unidos de aumentar las armas".

El mandatario de Pionyang dijo que este escenario "plantea una amenaza real y grave" para su seguridad y la de la región, y aseguró que su país "tomará medidas militares adicionales para contrarrestarlo".

Kim también declaro que lo nuevos objetivos para el sector de la defensa nacional "se conocerán pronto".

El líder del régimen norcoreano, cuyas palabras fueron recibidas entre aplausos, pasó posteriormente a visitar la muestra.