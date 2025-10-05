La incertidumbre planea sobre la formación inminente del Gobierno de Lecornu en Francia

Tanto los centristas como MoDem (Mouvement Démocrate) y Horizons, aliados del macronismo, se reunieron este domingo para analizar su entrada en el gobierno, después de que Lecornu enviase un mensaje a todos los parlamentarios de su mayoría relativa explicando sus ideas y pidiendo unidad.

"No es un chantaje a la participación en el Gobierno. Es natural que esta formación participe en el Gobierno, pero es también natural que digamos '¿cuál es la hoja de ruta que nos damos?', para tener un poco de disciplina entre nosotros", dijo Marc Fesneau, diputado de MoDem, en una entrevista con la cadena FranceInter.

Esa "disciplina" interna es necesaria sobre todo si se tiene que abrir la puerta a pactos con otras formaciones, incidió el también exministro de Agricultura, ya que incluso con el apoyo de los conservadores de Los Republicanos (LR), Lecornu será tan vulnerable a potenciales mociones de censura como sus dos predecesores en el cargo, François Bayrou y Michel Barnier.

Los dirigentes de LR, por su parte, también se encuentran reunidos, dudosos sobre si mantener la estrategia de incorporarse al gobierno, como sí lo hicieron con Bayrou y Barnier.

El presidente del partido y ministro de Interior en funciones, Bruno Retailleau, manifestó, en declaraciones recogidas por los medios locales, que las ideas transmitidas hasta el momento por Lecornu para gobernar responden a algunas de sus reivindicaciones, pero no a todas.

En paralelo a estos debates sobre la formación del gabinete, Lecornu no ha logrado aparentemente tampoco avances con el Partido Socialista (PS) francés, cuyo apoyo es crucial para intentar sumar los suficientes avales para que su Gobierno sobreviva a la fragmentación parlamentaria que reina desde las legislativas del verano pasado.

Los líderes del PS, que se reunieron el viernes con él, le reprochan buscar su apoyo sin incorporar ninguna de sus propuestas, en concreto respecto al borrador de los presupuestos para 2026, que es el principal ítem de la agenda política actual y que viene marcado por la necesidad de rebajar el disparado déficit público francés.

"Si la situación no cambia, nos dirigimos directamente hacia la moción de censura", señaló el primer secretario socialista, Olivier Faure, en una entrevista publicada anoche en el diario Le Parisien.

Según la prensa local, Macron ha dado a Lecornu hasta este domingo por la noche para confeccionar su Gobierno, en vísperas justo del comienzo de las sesiones legislativas.

El propio primer ministro, que fue nombrado el pasado 9 de septiembre, también se había dado como plazo para desvelar su Gabinete el comienzo de la actividad parlamentaria este 6 de octubre.

El martes por la tarde, deberá, además, pronunciar su discurso de política general ante la Asamblea Nacional (cámara baja).