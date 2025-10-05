La Policía británica busca a los autores del incendio de una mezquita en Inglaterra

Londres, 5 oct (EFE).- La Policía británica busca este domingo a dos sospechosos de un incendio provocado este sábado en una mezquita de la localidad de Peacehaven, en el sur de Inglaterra, un ataque que las autoridades investigan como crimen de odio.