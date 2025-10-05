Liberados dos de seis detenidos en relación al atentado en una sinagoga en Mánchester

La Policía del Gran Mánchester (GMP) mantiene bajo custodia a dos hombres de 30 y 32 años y a dos mujeres de 46 y 61, arrestados en las localidades de Prestwich y Farnworth, a las afueras de la ciudad del noroeste de Inglaterra.

En cambio, una mujer de 18 años y un hombre de 43, detenidos en Farnworth, quedaron en libertad el sábado por la noche, indicó el cuerpo policial.

La GMP continúa investigando las circunstancias del ataque, ocurrido durante la festividad judía de Yom Kippur, en el que el britanicosirio Jihad Al-Shamie arrolló a varias personas con un coche y acuchilló a un hombre antes de morir por disparos de los agentes.

Las dos víctimas mortales fueron identificadas como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos pertenecientes a la comunidad judía.

La Policía reveló después que Daulby fue alcanzado por balas de los agentes, así como uno de los tres heridos, que permanecen hospitalizados.

La unidad nacional contra el Terrorismo indicó el viernes que Al-Shamie, que llevaba un supuesto artefacto explosivo que resultó ser inoperativo, estuvo inspirado por "ideología radical islamista".

Aunque no tenía antecedentes por delitos de terrorismo, el perpetrador, de 35 años, se encontraba en libertad condicional tras ser acusado de presunta violación.

El atentado contra la Sinagoga de la Comunidad Hebrea de Heaton Park, en el norte de Mánchester, ha elevado la tensión en el Reino Unido, donde se han registrado además nuevos ataques contra mezquitas.