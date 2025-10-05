Líder de la oposición israelí dispuesto a apoyar a Netanyahu tras acuerdo de alto el fuego

"Haremos todo lo posible para asegurarnos de que el acuerdo se lleve a cabo según lo previsto", afirmó Lapid en su cuenta de X, que aseugró haber conversado con el equipo del presidente de EE.UU., Donald Trump. "Su gente quería saber si la red de seguridad que le prometí para el acuerdo sobre los secuestrados era real. La respuesta que recibieron fue un rotundo 'sí'".

"Netanyahu no tiene ningún impedimento político para finalizar el proceso que el presidente Trump inició esta semana", reiteró Lapid. "Puede acordar conmigo una fecha para las (próximoas) elecciones y obtener un seguro contra sus socios extremistas e irresponsables. Este acuerdo puede lograrse, este acuerdo debe lograrse", agregó.

Sus declaraciones se producen a las puertas de las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista Hamás en Egipto, previstas para mañana, a fin de abordar la propuesta de Estados Unidos junto a los mediadores (EE.UU., Egipto y Catar).

La propuesta de Trump, de 20 puntos, contempla en una primera fase un intercambio del total de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habrá un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta primera fase deberá ser seguida por una retirada gradual del Ejército israelí de Gaza, la formación de un gobierno de transición del enclave, supervisado por el mandatario republicano y el ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo aceptar la propuesta y Hamás también la aprobó el viernes, los islamistas pidieron negociar algunos de sus puntos, como las fases y los mapas de la retirada de Israel de Gaza.

Netanyahu ha saboteado acuerdos de alto el fuego anteriores - en marzo lo rompió de forma unilateral, matando a más de 400 palestinos de madrugada- por temor a perder apoyo parlamentario y la caía de su gobierno de coalición junto a extremistas del sionismo religioso.