Los activistas portugueses de la Flotilla están de regreso a Lisboa tras ser deportado

Lisboa, 5 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este domingo de que los cuatro activistas lusos que fueron detenidos por Israel por pertenecer a la Flotilla Global Sumud, que iba de camino a Gaza, se encuentran de regreso a Portugal y llegarán a Lisboa esta noche en avión.