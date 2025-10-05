Merz pide que conversaciones en Egipto logren rápidamente un acuerdo para la paz en Gaza

Berlín, 5 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este domingo en una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el diálogo en Egipto arroje rápidamente como resultado un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, la liberación de los rehenes, la entrega de ayuda humanitaria y el desarme de Hamás.