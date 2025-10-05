Miles de personas se manifiestan en Bruselas por una política climática más ambiciosa

"Pedimos a los gobiernos belga y europeo que inviertan en nuestro futuro, no en su destrucción", dijo a medios locales la vicepresidenta de Coalición por el Clima, que agrupa a las organizaciones convocantes, Nadia Cornejo.

Los manifestantes se reunieron a primera hora de la tarde en la Estación del Norte de Bruselas y descendieron hasta el Parque del Cincuentenario, en el barrio europeo, donde se organizaron actuaciones y conciertos.

30.000 personas participaron en la marcha según los organizadores, mientras que la policía estimó 20.000 asistentes.

"El Pacto Verde (Europeo) surgió gracias a las protestas de 2019, y con él toda una serie de leyes, como la ley sobre deforestación, las leyes para la protección y restauración de la naturaleza y las subvenciones para la renovación de viviendas", añadió Cornejo en declaraciones a la cadena belga RTL.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aun así, algunas de estas leyes se han visto afectadas por la nueva dirección tomada por el Ejecutivo europeo y los Estados miembros de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La ley contra la deforestación se ha pospuesto un año y es probable que se posponga otro. En general, hay menos apoyo a la acción climática: hay menos subvenciones, por ejemplo, para renovaciones y gastos presupuestarios anunciados para apoyar la protección de la naturaleza y la biodiversidad", denunció la activista.

Al mismo tiempo, la Coalición por el Clima también denunció que se destinen "miles de millones de euros" en subvenciones a combustibles fósiles y exigió que Bélgica apoye el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% en 2040, así como una postura ambiciosa en la próxima cumbre por el clima (COP) que se celebrará en Brasil el próximo mes de noviembre.

Según un barómetro de RTL, el 62 % de los ciudadanos belgas quiere que las autoridades hagan más por el clima, mientras que un 67 % indicó que el cambio climático ya ha afectado a su vida cotidiana.