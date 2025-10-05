Ministro peruano rechaza la convocatoria a un nuevo paro de transportes en Lima

Malaver dijo estar "sorprendido" por la convocatoria pues en la víspera mantuvo una reunión con 16 dirigentes de las empresas de transporte urbano, entre los encontraba el director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, quien anunció este domingo la convocatoria al paro.

"Ellos son conscientes del gran esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional, tanto en el control territorial, en la parte de prevención. Por eso, me sorprende la actitud, porque el día de ayer (sábado) nos han aplaudido, han felicitado la acción que está realizando la Policía", declaró Malaver a la emisora RPP.

El titular del Interior añadió que los dirigentes del sector de transportes "no pueden así, tan alegremente o tan rápidamente, decir que simplemente, ante el fallecimiento de alguien, pueda ser el paro de motores".

Malaver confirmó que, en la cita del sábado, los transportistas advirtieron que ante un nuevo asesinato de conductores, iban a proceder a realizar un paro de motores como señal de protesta.

No obstante, el ministro dijo "no necesariamente, a veces, el quitarle la vida a una persona es como consecuencia, o como motivación o móvil, el tema de carácter extorsivo".

El titular del Interior informó que el conductor asesinado el sábado en el distrito de San Juan de Miraflores es de nacionalidad venezolana y que se encontraron cinco casquillos impactados en su cuerpo.

"Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio, y es por eso que no podemos aventurarnos, porque también el gerente de operaciones de la empresa (...) indica que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo", declaró Malaver.

Insistió en que "hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo".

La noche del sábado, dos hombres en una motocicleta siguieron a un bus de transporte público de la empresa Lipetsa, que recorría la avenida Miguel Iglesias, en el distrito capitalino de San Juan de Miraflores, y dispararon a su conductor, identificado como Daniel Cedeña Alfonso y de nacionalidad venezolana.

La Policía Nacional y pasajeros del bus trasladaron al conductor herido a un hospital cercano, pero sólo se pudo certificar su muerte.

El director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, señaló que la protesta será "un apagado de motores, no será una marcha, sin ningún tipo de acto de violencia, (...), simplemente no vamos a salir" a trabajar.

La paralización afectará las actividades de una decena de empresas de transporte urbano, entre las que se encuentran Consorcio Vía, Zeta, Los Loritos, Nueva América, Urbanito, Santa Catalina y Los Chinos.

"Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará", declaró el dirigente gremial a la emisora RPP.

Invocó a que se unan a la protesta "todos aquellos que quieran, inclusive, tocar sus ollas, tóquenlas de las 7:00 de la mañana, porque es una posición de grito y desesperación que estos poderes del Estado son los que hubieran tenido que solucionar esta situación".