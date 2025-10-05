Países islámicos ven "oportunidad real" la disposición de Hamás a negociar plan de Trump

En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Catar y Egipto acogieron con satisfacción los pasos dados por Hamás para "poner fin a la guerra en Gaza, liberar a todos los rehenes, e iniciar de inmediato las negociaciones".

Asimismo, los ministros celebraron el llamamiento de Trump para que Israel "cese de inmediato sus bombardeos y comience a implementar el acuerdo de intercambio" de rehenes, y agradecieron el compromiso del mandatario con "el establecimiento de la paz en la región".

"(Estas) novedades representan una oportunidad real para un alto el fuego integral y sostenible, así como para abordar la crítica situación humanitaria que enfrenta la población de la Franja de Gaza", añadió el comunicado.

También aplaudieron el anuncio de Hamás sobre "su disposición a ceder la administración de Gaza a un comité administrativo palestino de transición compuesto por tecnócratas independientes".

Los ministros subrayaron la necesidad de iniciar de "inmediato las negociaciones para acordar los mecanismos de implementación de la propuesta y abordar todos sus aspectos", mientras insistieron en su compromiso de apoyar los esfuerzos para "poner fin de inmediato a la guerra en Gaza".

La reacción de estos países árabes e islámicos -entre ellos Turquía, miembro de la OTAN; y Pakistán, potencia nuclear- llega después de Hamás aceptara negociar el plan de 20 puntos que Trump presentó en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

El movimiento palestino, por su parte, aceptó liberar a los rehenes, pero pidió negociar algunos de los puntos del acuerdo, en unas conversaciones indirectas con Israel que se están llevando a cabo en Egipto.