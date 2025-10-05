Parlamento de Nicaragua, a petición de Ortega y Murillo, crea la orden "Héroes de la paz"

La "Ley Creadora de la Orden Héroes de la Paz", presentada por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murlllo, fue aprobada de forma unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento durante una sesión especial celebrada en la víspera en el municipio La Concordia, departamento de Jinotega (norte).

La orden fue creada como "máxima distinción" que podrá otorgarse instituciones, personas naturales y jurídicas, nicaragüenses y de otras nacionalidades, civiles y militares, en reconocimiento a sus acciones para contribuir a la justicia, desarrollo, seguridad, tranquilidad y paz para las familias nicaragüenses, según la nueva ley.

Será otorgada por la Presidencia de la República de Nicaragua, que a su vez estará a cargo de su reglamentación mediante un decreto ejecutivo, donde definirá las condiciones para su otorgamiento, explicó el órgano legislatvo en una nota.

Las autoridades tildan como "héroes de la paz" o "héroes de la patria" a los policías y simpatizantes sandinistas que murieron en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza a dichas movilizaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.