Polonia y la OTAN activan sus cazas por el ataque masivo contra Ucrania

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar.

Estas medidas, de carácter preventivo, tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada.

Es el caso de la ciudad ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera polaca, que fue duramente atacada esta noche por Rusia.

El operativo polaco y aliado duró casi cinco horas, lo mismo que duró aproximadamente el bombardeo ruso de Ucrania.

Las Fuerzas Aéreas de Países Bajos ayudaron a Polonia con sus cazas F-35 a garantizar la seguridad en el cielo polaco, según el Mando Operativo polaco.