Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a palestinos y contra los lazos con Israel

La protesta fue convocada por el Grupo de Acción Nacional por Palestina, que agrupa a organizaciones islamistas, nacionalistas y de izquierda, bajo el lema "Resistencia hasta la liberación de Palestina y la caída de la normalización con el régimen sionista".

La multitud recorrió la avenida Mohamed V, pasando por la Plaza de Correos y las sedes del Parlamento, y antes de concluir el acto quemaron la bandera israelí entre gritos y consignas enfervorizadas.

Los manifestantes corearon lemas como: "Saludo desde el corazón a los hombres de los túneles" (en referencia a los combatientes de Hamás), "No hay solución, no hay solución salvo la retirada del ocupante" y "El pueblo quiere derrocar la normalización" (de las relaciones con Israel).

Ahmed Walidi, de 49 años, uno de los participantes, declaró a EFE: "Venimos a solidarizarnos con nuestros hermanos en Gaza (...), y a decir no al sionismo que ha sobrepasado todos los límites en la masacre y desplazamiento de nuestros hermanos en Gaza".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos aquí para decir no a la normalización entre Marruecos e Israel, que representa una forma de complicidad en el crimen de genocidio", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los participantes portaron banderas palestinas y marroquíes, así como carteles con imágenes de los líderes de Hamás que Israel ha asesinado en los últimos dos años, además de enseñas de esta organización palestina y su brazo armado.

En un comunicado final leído al cierre de la movilización, los organizadores de la manifestación pidieron al pueblo marroquí continuar las protestas hasta "liberar Palestina" y poner fin a las relaciones marroquí-israelíes.

Israel y Marruecos restablecieron lazos diplomáticos en diciembre de 2020, en un acuerdo a tres bandas por el que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a cambio la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.