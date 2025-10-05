Retornan a su país dos ciudadanos paraguayos liberados tras secuestro en Colombia

"Finalmente, arribaron hoy a nuestro país. Afortunadamente, están bien, arribaron sanos", declaró Pérez a Telefuturo, sobre Bruno Denis Rodas y Jorge Pedrozo Amarilla, que llegaron acompañados por dos agentes paraguayos al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de la ciudad de Luque, vecina de Asunción.

Denis Rodas, de 38 años, es de profesión comerciante, y Pedrozo Amarilla, de 39, fue arquero de un club de fútbol de Paraguay.

El comisario Pérez agregó que los ciudadanos están siendo atendidos por un equipo psicológico tras el "gran trauma" que atravesaron por haber estado en cautiverio desde el pasado 20 de septiembre.

Las autoridades colombianas informaron sobre la liberación el 2 de octubre y afirmaron que el secuestro fue perpetrado por una banda de delincuencia común.

Según se ha establecido, los paraguayos llegaron a la ciudad colombiana de Popayán para "cerrar un negocio" relacionado con el préstamo de una alta cifra de dinero; no obstante, esto habría sido una trampa que terminó en su secuestro.

Los secuestradores llamaron a familiares de Denis y Pedrozo para exigirles 50.000 dólares a cambio de su liberación.

Los familiares de los secuestrados enviaron dinero a los captores, pero no la cantidad que estos pedían, según informaciones de Colombia.

Pérez dijo que "se trata de una organización bastante grande", con víctimas de diferentes nacionalidades de la región y agregó que el secuestro de los paraguayos sería el caso diecisiete de la banda.

"Es una organización internacional que cuenta con elementos que no solamente (...) contactan virtualmente con sus víctimas, sino también cuenta con personas que son desplegadas en los distintos países, que básicamente trabajan como captores de las potenciales víctimas", agregó el comisario.

Adelantó que la Policía de Paraguay lanzará la siguiente semana una alerta sobre esa organización para evitar que otros ciudadanos sean víctimas de la misma.