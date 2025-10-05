Siria abre centros para elegir, sin participación popular,su primer Parlamento sin Al Asad

Los centros han abierto sus puertas a las 9.00 hora local (6.00 GMT) pero sólo los miembros acreditados del organismo electoral podrán votar, y los comicios finalizarán "inicialmente al mediodía", aunque se podría extender a las 16.00 hora local.

Los resultados finales se anunciarán durante una rueda de prensa oficial que celebrará el Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular el próximo lunes o martes, según la agencia oficial de noticias siria SANA.

La votación, que anunciará la formación de la primera Asamblea Popular Siria tras la caída del régimen de Al Asad, se celebrará en los centros electorales designados en la mayoría de las provincias sirias, aunque se fijará una fecha posterior para los comicios en Raqqa, Al Hasaka y Al Sueida, donde permanecerán vacantes los escaños "hasta que se cumplan las condiciones adecuadas".

La primera Cámara de la nueva era estará integrada por 210 miembros, un tercio de los cuales serán elegidos a dedo por el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, y los dos restantes, por entes que son a su vez seleccionados por subcomités electorales para representar a un total de 62 circunscripciones en el país.

En términos prácticos, serán unas asambleas de notables locales las que elegirán entre sus miembros a quienes se sentarán en el nuevo parlamento.

El número de candidatos alcanzó los 1.578, de los cuales las mujeres representan el 14 %, de acuerdo con SANA.

Como condición para ser candidato estaba el de no haber sido miembro ni candidato parlamentario después de 2011 -cuando comenzó la revuelta popular que derivó en 14 años de guerra-, a menos que se demuestre su deserción, ni "ser partidario del régimen anterior ni de organizaciones terroristas, ni defensor de la secesión ni buscar apoyo extranjero".

De este proceso saldrá el primer órgano de representación sirio sin Al Asad, que tendrá un mandato de dos años y medio, susceptible de prórroga.

Esta elección de legisladores podría ayudar a afianzar a Al Sharaa, que debutó como líder del país en la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre, a pesar de que hace apenas un año había una recompensa internacional multimillonaria por su cabeza.

El sistema electoral emana piramidalmente del Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular, que elige a los miembros de las asambleas de notables o "entes electorales".

Ese hermetismo hace temer que el proceso pueda favorecer la elección en exclusiva de figuras vinculadas a la administración paralela que gobernó el último bastión opositor de Siria hasta la caída de Al Asad.