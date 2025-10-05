Suspenden temporalmente operaciones del principal aeropuerto de Puerto Rico por mal tiempo

Según detalló Aerostar Puerto Rico, operador del aeropuerto, en su cuenta de Instagram, las rampas del aeródromo fueron cerradas por seguridad y varios vuelos permanecen en el aire esperando a que la torre de control les avise finalmente cuándo aterrizar.

Esto provocará retrasos en los vuelos, tanto en sus llegadas y salidas, afectando así a los pasajeros.

"La seguridad de nuestros pasajeros, tripulaciones y personal es la prioridad. Tan pronto el tiempo mejore, reanudaremos operaciones de forma ordenada", agregó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico, en un comunicado.

El cierre podría durar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del criterio de la Administración Federal de Aviación y del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, agregó Hernández.

Ante todo ello, Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.