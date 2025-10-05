Trump celebra el 250 aniversario de la Armada de EE.UU. en medio del cierre de Gobierno

Los Ángeles (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El presidente Donald Trump celebró este domingo el 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos con un discurso en el que exaltó el poderío militar del país, destacó la gestión de su Gobierno y arremetió contra los demócratas, a quienes responsabilizó del cierre gubernamental que ya suma cinco días.