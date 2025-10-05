Un detenido en Sídney tras disparar y herir a una veintena de personas, una de gravedad

Sídney (Australia), 6 oct (EFE).- Una veintena de personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por el ataque con arma de fuego de hombre, ya detenido y sin aparentes vínculos con actividades terroristas, contra vehículos en Sídney, informó este lunes la Policía.