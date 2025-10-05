Un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla saldrán este domingo de Israel

Albares apuntó en el canal TVE que los tripulantes que abandonarán hoy Israel "si nada se tuerce" son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.

El ministro confirmó que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no quiso precisar la hora exacta, y se mostró convencido de que los 29 activistas restantes saldrán en los próximos días.

Según explicó, el Ministerio ha llegado a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que puedan volar.

"Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día llegarían a España", apuntó Albares, quien insistió en mostrarse prudente para que "no se malogre nada en el último momento" y dijo que "hasta que no estén en el avión" no lo pueden confirmar "cien por cien".

Señaló que el cónsul español en Tel Aviv lleva varias horas dentro de la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, a donde fueron recluidos los alrededor de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la flotilla.

Preguntado por las condiciones de los tripulantes dentro de la cárcel, Albares prefirió reservarse los detalles hasta que salga el último español en libertad, pero recalcó que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.

En este sentido, dijo que ha pedido al cónsul que verifique hoy en el encuentro con ellos que se les provee de agua y alimentos y que se encuentran en buen estado de salud.

Además se ha trasladado a las autoridades del centro que algunos son parlamentarios y, por tanto, tienen unas garantías y unas inmunidades que "son superiores", lo que, precisó, no quiere decir que no presten la misma atención al resto.

"Pero igual que ha habido países que sus parlamentarios han salido ya, exigimos que los nuestros lo hagan de la misma manera y, en general, cualquier situación médica que se pueda dar con ellos también se les está trasladando a las autoridades israelíes", aseguró.