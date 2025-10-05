Un primer grupo de 18 activistas italianos de la Flotilla aterriza en Roma

Los activistas llegaron la pasada medianoche al aeropuerto romano de Fiumicino a bordo de un vuelo de la compañía 'Turkish Airlines' procedente de Estambul.

En la terminal romana fueron recibidos con coros de 'Palestina libre' y aplausos por unos 200 familiares y simpatizantes, recogen los medios locales.

Se trata del primer grupo de un total de 26 italianos que ya han salido de Israel tras firmar voluntariamente su expulsión y poner fin a su retención por participar en la Global Sumud Flotilla.

Otros 15 permanecen detenidos por no aceptar la expulsión voluntaria y deberán esperar a que la dictamine un juez, según explicó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

En total, 137 personas de 14 países detenidas fueron deportadas el sábado desde Israel a Turquía. En la Flotilla viajaban unos 450 activistas que esperan aún su expulsión del país.

Por otro lado, en la tarde del viernes habían llegado a Roma cuatro parlamentarios de izquierdas, opositores del Gobierno de Giorgia Meloni, que se habían embarcado en la iniciativa.

Se trata del diputado del Partido Demócrata, Arturo Scotto, y su compañera eurodiputada Annalisa Corrado; el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti, y la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas, Benedetta Scuderi.

Esa delegación italiana denunció este sábado ante la Fiscalía de Roma el "secuestro" de sus activistas y los ataques con drones a los barcos que componían la flotilla.