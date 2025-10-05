Zelenski pide de nuevo un alto el fuego aereo tras el último ataque de Rusia

"Hoy, los rusos nuevamente atacaron nuestra infraestructura: todo lo que garantiza la vida normal de nuestro pueblo. Necesitamos más protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para privar de sentido a este terror aéreo", señaló el mandatario en un mensaje en la red social X.

"Un alto el fuego en los cielos es posible, y precisamente eso podría abrir el camino a una diplomacia real. Estados Unidos y Europa deben actuar para obligar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin a detenerse", enfatizó Zelenski.

El jefe de Estado ucraniano denunció que anoche Ucrania fue blanco de un ataque combinado ruso con "más de 50 misiles y aproximadamente 500 drones de ataque".

A falta del parte diario oficial de la Fuerza Aérea ucraniana, Zelenski dijo que los rusos lanzaron misiles de crucero, drones Shahed y misiles Kinzhal.

Zelenski afirmó que las regiones de Leópolis (oeste), Ivano-Frankivsk (suroeste), Zaporiyia (sureste), Cherníguiv (norte), Sumi (noreste), Járkov (este), Jersón (sur), Odesa (sur) y Kirovogrado (centro) fueron atacadas.

Hasta el momento unas diez personas resultaron heridas en el ataque ruso y al menos cinco murieron, una en Zaporiyia y cuatro en la región de Leópolis, según las fuentes de los jefes de las Administraciones Militares Regionales y el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).