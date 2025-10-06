Al menos 8 muertos en Gaza por ataques de Israel a pesar de las negociaciones de la tregua

La mayoría perdieron la vida en tiroteos próximos a puntos de reparto de ayuda humanitaria de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en carreteras por las que circulan estos camiones, según pudo conocer EFE por fuentes médicas.

Una persona murió en un ataque cerca del corredor de Netzarim, con el que el Ejército israelí separa la ciudad de Gaza y el norte del centro y sur de la Franja, a la espera del paso de uno de estos camiones. Otro palestino resultó herido en el mismo ataque, siendo ambos llevados al hospital Al Awda de Nuseirat (centro).

Otros cuatro gazatíes murieron cerca del punto de distribución de la GHF que se encuentra al suroeste de Jan Yunis (sur).

Otras dos personas fueron asesinadas en un bombardeo en el barrio de Tal al Hawa, en el suroeste de la ciudad de Gaza (norte), núcleo de la ofensiva israelí en el enclave hasta que el ejército redujo su intensidad en el marco de las negociaciones de tregua. Un tercer cadáver, del que no trascendieron más datos, fue recuperado en el barrio tras el bombardeo.

Según pudo conocer EFE, los fallecidos se encontraban el barrio intentando regresar a sus casas. Muchos gazatíes en los últimos días tratan, ante la relativa calma en la capital tras más de un mes de bombardeos constantes, de volver a sus hogares en áreas en las que las tropas continúan apostadas, siendo vulnerables a ataques.

Por su parte, el brazo armado de Hamás (las brigadas Al Qasam), aseguraron haber atacado a las tropas israelíes a su paso por Tal al Hawa en esta tarde.

"Las Brigadas Al Qasam bombardearon con varios proyectiles de mortero una concentración de soldados y vehículos enemigos en el barrio de Tal al Hawa", recogió un comunicado del grupo armado, sin recoger cifras de heridos. Tampoco las fuerzas armadas se pronunciaron al respecto.

Los tres últimos fallecidos reportados por los periodistas apostados en las morgues en el enclave fueron recuperados entre escombros y no han sido identificados aún, pudiendo haber muerto en días anteriores.