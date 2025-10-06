Albares confía en que el resto de españoles de la flotilla puedan regresar hoy

Así lo anunció en declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, después de que un primer grupo de 21 activistas españoles de la flotilla -entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- aterrizara ayer domingo por la noche en España.

"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al cien por cien, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", explicó Albares, que no quiso dar más detalles de esta operación de retorno.

El responsable de la diplomacia española insistió en que, "si hoy no hay ningún cambio, y nada indica que lo haya", este lunes "saldría de Israel el grupo de 28 españoles miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", si bien no confirmó que lleguen hoy mismo directamente a España.

Entre los 28 activistas españoles aún encarcelados por las autoridades israelíes se encuentran la presidenta del grupo del partido independentista catalán CUP en Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, así como otro miembro de ese partido que, según desveló Colau a su llegada a Barcelona, está en huelga de hambre en prisión.

"Trabajamos para que lleguen a España lo antes posible", señaló el ministro, que dijo disponer de "información oficial" ya que su Ministerio está "en contacto con las autoridades israelíes" y se encarga del "coste de la repatriación".

Preguntado por los "maltratos" que los activistas de la flotilla denuncian haber sufrido durante su detención en territorio israelí, Albares indicó que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" de Madrid Barajas en el que aterrizaron para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.