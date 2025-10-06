Albares confirma que 27 activistas españoles de la flotilla viajan ya camino de España

En total, 49 españoles viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, de los cuales 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que viajó a primera hora de la mañana desde España a Grecia, se encarga previsiblemente de la repatriación de los 27 activistas.

Entre los 28 activistas españoles que quedaban encarcelados por las autoridades israelíes se encuentran la presidenta del grupo del partido independentista catalán CUP en Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, así como otro miembro de ese partido que, según desveló la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau a su llegada a España con el primer grupo de deportados, está en huelga de hambre en prisión.

"Trabajamos para que lleguen a España lo antes posible", señaló en declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio el ministro español, que dijo disponer de "información oficial" ya que su Ministerio está "en contacto con las autoridades israelíes" y asume el "coste de la repatriación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado por los "maltratos" que los activistas de la flotilla denuncian haber sufrido durante su detención en territorio israelí, Albares indicó que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" de Madrid Barajas, en el que aterrizó el primer grupo de deportados, para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.