Bielorrusia y Cuba abordan cooperación militar durante visita jefe de Estado Mayor cubano

"El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba llegó a Bielorrusia en visita oficial", escribió en su cuenta de X Valeri Revenko, jefe del departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.

Revenko precisó que el objetivo de la visita consiste en la discusión de "medidas prácticas" para preparar actividades de entrenamiento de militares cubanos "teniendo en cuenta la experiencia de conflictos armados contemporáneos".

La visita del alto mando militar cubano a Bielorrusia, el principal aliado de Moscú en la guerra de Ucrania, coincide con acusaciones de Estados Unidos sobre la participación de miles de cubanos en la ofensiva rusa.

En 2023 Ucrania presentó una lista con 253 pasaportes de cubanos reclutados para combatir por Rusia.

