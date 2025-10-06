Catar y Turquía se coordinan sobre el plan de Trump antes de las negociaciones de Egipto

En una conversación telefónica, Abdulrahman y Fidan "abordaron (...) los preparativos para la celebración de negociaciones a la luz de la propuesta del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza", informó este lunes la agencia de noticias catarí, QNA.

Apuntó que Abdulrahman "reiteró que el Estado de Catar se compromete a apoyar todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y lograr la seguridad y la estabilidad en la región".

Catar media junto con El Cairo y Washington entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que este lunes iniciarán negociaciones técnicas en Egipto para acordar los detalles y mecanismos para implementar la primera fase del plan de paz del mandatario estadounidense.

El país del golfo Pérsico acoge en su territorio una oficina política de Hamás, por lo que ha desempeñado un destacado papel en la mediación.

Turquía no oculta su apoyo a la formación islamista y su intervención en los contactos ha ido creciendo en los últimos meses. Algunos medios no descartan que acoja a algunos líderes o miembros de Hamás, que abandonarían Gaza en caso de desmilitarizar la franja según el plan de Trump.

La primera fase de ese plan, que centrará las negociaciones en Egipto, estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

Según fuentes egipcias, la delegación de Hamás, presidida por Jalil Al Haya, ya se encuentra en Egipto desde el domingo, mientras equipos negociadores de Israel y Catar tienen previsto llegar este lunes para incorporarse a las negociaciones, que se celebran de forma indirecta.

En esas conversaciones, que diversas fuentes aseguran que tendrán lugar en el balneario turístico de Sharm el Sheij, en el mar Rojo, participará asimismo un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El plan de 20 puntos del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.