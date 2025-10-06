Chanel inaugura en París la era de Matthieu Blazy con una moda de aplauso

Bajo los impresionantes techos de vidrio de un Grand Palais expectante, con grandes esferas que reproducían planetas de colores, el francés dejó patente que un nuevo tiempo daba inicio.

Empezando por el día del pase, un lunes a las ocho de la noche, como cierre de la jornada de desfiles en París, cuando tradicionalmente los de Chanel tenían lugar los martes por la mañana.

La nueva chaqueta Chanel, la de la era Blazy, es de lo más minimalista, con uno o dos botones, y se presentó al comienzo del pase, sobre las primeras maniquíes, para llevar con pantalón o falda. Esta, la falda y en concreto la de abertura, es otra constante en su primera colección.

Los flecos se han visto en abrigos, chaquetas y faldas en más de una ocasión, así como los volantes, en una colección decididamente urbana, con más fantasía si cabe que en el pasado y sobre todo con la osadía de marcar el cambio de periodo.

Es evidente que Blazy ha dado vuelta a los clásicos códigos de la casa, poniendo plumas no solo en prendas como faldas, sino también sobre la cabeza de algunas modelos.

Cuadros, rayas y estampados no han faltado, ni tampoco la camisa blanca. En el apartado de colores, un más que amplio surtido, desde el negro solo o combinado con el blanco, pasando por burdeos, dorados, rojos, naranjas y azules, como ejemplos.

"Chanel es amor. El nacimiento de la modernidad en la moda proviene de una historia de amor. Esto es lo que me parece más hermoso. No tiene tiempo ni espacio; es una idea de libertad. La libertad que Gabrielle Chanel vistió y conquistó", en palabras de Matthieu Blazy.

El amor, por tanto, ha sido el punto de partida para enhebrar su primera colección para la "maison".

En el apartado de accesorios, el clásico bolso de la casa se mostró en los primeros conjuntos en varios tamaños y con aspecto deconstruido, mientras los collares de perlas, tan apreciados por la Grande Mademoiselle, más modernos.

Lo que tampoco faltóha sido el zapato bicolor, aunque revisitado.

Un desfile que empezó solamente con quince minutos de retraso, algo nada común, cuando esta semana de las colecciones está habiendo retrasos de hasta una hora respecto al horario fijado.

La presentación de la colección del nuevo diseñador de la casa, tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld (1938-2019) y el periodo Virginie Viard, era lo más esperado por la prensa especializada, así como por clientas y seguidores de la histórica firma. Y lo era porque el anterior trabajo de Matthieu Blazy en Bottega Veneta, donde fue director creativo, resultó espléndido.

Entre las celebridades españolas presentes en el desfile de Chanel, se podía ver en primera fila a las actrices Penélope Cruz y Úrsula Corberó, así como al director de cine Pedro Almodóvar.