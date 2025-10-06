Condenada a 13 años de cárcel colombiana que reclutaba jóvenes para prostitución en Italia

En 2022, las autoridades colombianas desmantelaron la red de trata en la que delinquía Álvarez Silva junto a su hermana Alba Lucía y el ciudadano Édgar Romero Bonilla, quien un año después fue capturado por participar en una red de tráfico ilegal de personas a Estados Unidos.

Según la Fiscalía, los tres ofrecían falsas promesas de empleo en almacenes de ropa en Italia a mujeres del Eje Cafetero (oeste) y el norte del Valle del Cauca (suroeste), facilitándoles ropa, billetes aéreos y dinero para el viaje.

Una vez en Europa, las víctimas eran trasladadas a Bari, donde la organización les retenía los documentos y las obligaba a ejercer trabajos sexuales para "cubrir los supuestos gastos del viaje y manutención".

Las jóvenes eran sometidas a tratos crueles, amenazas y aislamiento, sin posibilidad de comunicarse con sus familias, según la Fiscalía.

En el caso que dio origen a la sentencia, una mujer de 26 años y madre de dos hijos fue contactada en la ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero, y convencida de viajar a Italia en 2016, donde Álvarez Silva le retuvo el pasaporte y la obligó a ejercer la prostitución.

Tras una agresión e intento de homicidio, la víctima logró denunciar y regresar a Colombia en noviembre de ese mismo año.

La víctima presentó las pruebas ante un juez y Álvarez Silva fue condenada en primera instancia a 13 años de cárcel por el delito de trata de personas.