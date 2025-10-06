Cruz Roja pide un alto el fuego en Gaza que "rompa el ciclo de muerte y destrucción"

De lograrse algún acuerdo, el CICR, con más de un siglo de experiencia en la mediación en conflictos, está preparado para ayudar a reunir a las familias y facilitar la entrega de ayuda en Gaza de manera que se dé prioridad a la seguridad, la dignidad y el bienestar de los civiles, destacó la organización.

"Nuestros equipos están preparados para actuar como intermediarios humanitarios neutrales para ayudar a que los rehenes y detenidos regresen con sus familias; y también estamos preparados para llevar ayuda a Gaza y distribuirla de forma segura", agregó Spoljaric en un comunicado.

Tras dos años de hostilidades, los civiles en Gaza han soportado un sufrimiento inimaginable debido a las hostilidades incesantes y a las graves restricciones impuestas a la ayuda vital, indicó ICRC, que recordó que ya ha facilitado la liberación de 148 rehenes y 1.931 detenidos desde octubre de 2023.

En otro comunicado, CICR recordó que más de 30 empleados y voluntarios de Cruz Roja y la Media Luna Roja han sido asesinados en el conflicto desde octubre de 2023 y que en el contexto de la actual ofensiva israelí en Ciudad de Gaza tuvo que suspender temporalmente las labores de su oficina en la localidad y trasladar a su personal al sur de la Franja.

"Con más del 80 % de la población afectada por órdenes de evacuación, los civiles están siendo forzados a ir a zonas cada vez más pequeñas, donde el acceso a necesidades básicas como alimentos, agua y medicinas está gravemente limitado", lamentó el comité.