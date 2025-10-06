Decomisan alijos de cocaína valorados en 12,3 millones de dólares en Bahamas

Los operativos se realizaron en Cat Island y Grand Bahama el sábado y el domingo, respectivamente.

En la primera intervención, oficiales de la Unidad de Drogas de la Policía de Bahamas, Estados Unidos y las islas Turcos y Caicos ocuparon un cargamento de 359 kilos de cocaína, valorados en unos 7,8 millones de dólares, en el sur de Cat Island.

Los equipos de inteligencia de dichas agencias llegaron en helicóptero hasta la isla de New Providence, donde avistaron a dos hombres escondiéndose en unos arbustos cerca de donde ubicaba el primer alijo.

Los sospechosos, de 37 y 42 años, fueron arrestados y llevados hasta un cuartel de la Policía en New Providence para ser interrogados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El domingo, mientras tanto, oficiales de Bahamas llevaban a cabo un operativo en un muelle de Grand Bahama, donde encontraron el otro cargamento de 181 kilos de cocaína, valorado en 4,5 millones de dólares, escondido en un contenedor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nadie ha sido arrestado como sospechoso de este alijo.

En un comunicado, las Fuerza Real de la Policía de Bahamas agradeció a las autoridades estadounidenses y a las locales por su coordinación en su rol y lucha contra el narcotráfico en el archipiélago atlántico.