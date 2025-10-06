Delegación israelí es "reticente a cooperar" para detener guerra en Gaza, según fuente

La fuente, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, denunció que la delegación israelí "no cooperó" durante las conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás mantenidas durante la jornada del lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.

De acuerdo con el informante, la delegación israelí "no tenía instrucciones de responder a ninguna propuesta sobre los mecanismos de implementación del plan ni a las garantías solicitadas por Hamás de que Israel no reanudaría su agresión contra la Franja de Gaza".

Tampoco ofreció garantías de detener los asesinatos de los miembros del movimiento palestino en el enclave una vez todos los rehenes en manos de Hamás sean liberados.

Asimismo, lamentó que los intentos de mediación de Egipto y Catar en las conversaciones de hoy "fueron en vano", pero confió en que la participación de Estados Unidos pueda "representar un punto de inflexión para el éxito de las negociaciones", aunque afirmó que se necesita "presión" a Israel por parte de Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, encabezar la delegación, pero finalmente pospuso su llegada hasta el miércoles, coincidiendo con la del enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y del yerno de Trump, Jared Kushner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los puntos complicados del plan de Trump, incluyen los detalles precisos de la transferencia de la administración de Gaza de Hamás, la formación de una fuerza internacional para mantener la estabilidad, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el calendario para ello.

De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase -que centrará las negociaciones en Egipto- estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.