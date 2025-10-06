Desaparece sacerdote en el sur de México y solicitan activación de protocolo de búsqueda

En un comunicado, la diócesis confirmó la desaparición del religioso y comunicó que "ya ha pedido a las autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización" de Pantaleón Estrada, de quien no se tiene información desde el 4 de octubre.

"Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todo el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad", destacó el documento.

La diócesis rogó al presbiterio elevar sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad del sacerdote desaparecido y sea localizado con bien.

Esta no es la primera vez que en Guerrero, uno de los estados que concentra más de la mitad de los homicidios dolosos en el país, ocurren crímenes en contra de los miembros de la Iglesia católica, pues en 2018 fue asesinado Iván Añorve Jaimes de la parroquia del poblado de Las Vigas, así como Germaín Muñiz García, quien era el párroco de Mezcala.

Ante la ola de violencia que azota al país, la Iglesia mexicana ha desempeñado un papel protagonista en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades de México, un posicionamiento que ha puesto en riesgo la seguridad y la vida del los integrantes del clero.