Desarticulada en Italia una red que defraudó 42,8 millones en IVA con coches de lujo

La operación, realizada el 1 de octubre a petición de las oficinas de la EPPO en Bolonia, Palermo y Turín, estuvo a cargo de la Guardia di Finanza de Prato, que ejecutó 15 registros e incautó bienes por varios millones de euros, señaló la EPPO en un comunicado.

El fraude, según las investigaciones, consistía en aprovechar las normas intracomunitarias de la UE que eximen del pago de IVA a las operaciones transfronterizas entre Estados miembros.

Entre 2019 y 2024, los sospechosos habrían importado más de 1.700 vehículos desde Alemania sin pagar el impuesto, recurriendo a empresas pantalla registradas a nombre de testaferros para emitir y utilizar facturas falsas de forma sistemática.

Gracias a esta trama, la red habría logrado evitar el pago de 42,8 millones de euros en IVA y vender los coches en el mercado italiano a precios anormalmente bajos.

La investigación se inició tras la denuncia de un consumidor que tuvo dificultades para matricular en Italia un vehículo comprado en un concesionario italiano.

Las pesquisas de la Guardia di Finanza revelaron un sistema de evasión fiscal mucho más amplio, que fue confirmado gracias a la cooperación internacional con las autoridades alemanas.

Las medidas, ordenadas por los tribunales de Ferrara y Trani, condujeron a la incautación de 40 coches de lujo por valor de unos 3 millones de euros, 53 cuentas bancarias con 1,29 millones de saldo y bienes inmuebles valorados en un millón de euros.

Las autoridades decomisaron también participaciones en 8 empresas por un valor de 71.800 euros, 19 bolsos de diseño, 9 relojes de lujo, joyas de oro, un anillo con diamantes, gafas de lujo y 4.200 euros en efectivo, concluyó la EPPO.