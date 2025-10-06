Dinamarca intensificará los exámenes ambientales a los petroleros que pasan por sus aguas

En un comunicado, el Gobierno danés anunció este lunes que incrementará la supervisión que ejerce sobre los barcos que fondean frente a la costa de Skagen (norte), un punto en el que echan el ancla numerosos buques para reabastecerse de combustible y de provisiones y que sirve de punto de paso hacia el mar Báltico.

Debido al creciente paso de embarcaciones más viejas que transportan crudo ruso sancionado por aguas danesas, ha aumentado el riesgo de que sufra daños el ecosistema marino, argumentó el Ejecutivo.

"Es por ello que estamos reforzando los controles con reglas ambientales muy básicas para poder tomar medidas más efectivas y sistemáticas contra los petroleros y contra la flota fantasma rusa", declaró el ministro de Medio Ambiente danés, Magnus Heunicke.

"Debemos poner fin a la maquinaria de guerra de (Vladímir) Putin", argumentó por su parte el titular de Industria y Comercio, Morten Bodskov, y agregó que el Ejecutivo usa actualmente "todas las herramientas" a su alcance.

