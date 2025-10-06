Ecuador deporta a un español que reportaba sobre protestas al considerarlo "una amenaza"

Bernat Lautaro Bidegain Ros, conocido en las redes sociales como Pelo Fuego, fue detenido por la Policía antes del mediodía del domingo en la capital Quito y en la noche fue puesto en un avión con rumbo a España, previa escala en Colombia.

El Gobierno de Ecuador señaló este lunes que la deportación, el domingo, del español-chileno Bernat Bidegain, está amparada en un artículo de la Ley de Movilidad Humana que permite la deportación inmediata de cualquier extranjero que sea catalogado como una amenaza o riesgo para el Estado, de acuerdo a la determinación de las autoridades competentes.

"Conozco que hay un informe que respalda esta acción de parte del Gobierno ecuatoriano. Ningún ciudadano extranjero puede permanecer en el país cuando éste representa una amenaza para la seguridad", argumentó en rueda de prensa la portavoz de la administración de Noboa, Carolina Jaramillo.

Por ello, comentó, "se ha procedido con la deportación de este ciudadano" y subrayó que el informe al que hizo mención es "de carácter privado", por lo que dijo no tener detalles específicos "de cuáles serían las acciones que él haya podido cometer que representen una amenaza".

Bidegain Ros había llegado a Ecuador con el inicio de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos, y durante los primeros días había publicado contenido en redes sociales desde Imbabura, el epicentro de estas protestas.

La deportación fue denunciada desde el domingo por organizaciones defensoras de los derechos humanos en Ecuador como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien trató de dar asistencia legal al "español-chileno" en su proceso de deportación.

Una fuente de Inredh, organización que señala a Bidegain Ros de periodista, dijo este lunes a EFE que es "'freelance'" y "su medio independiente se llama Pelo Fuego".

Inredh informó el domingo de que Bidegain Ros fue deportado de forma "arbitraria", en un proceso "plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso".

Según Inredh, el extranjero "fue interceptado sin que se le informaran las causas de su detención, se le negó comunicación inmediata con sus embajadas y no se le permitió ejercer una defensa jurídica adecuada antes de su deportación".

Inredh difundió este lunes imágenes del extranjero en el momento que entraba al aeropuerto de Quito escoltado por policías y con el brazo alzado y la mano en puño grita: "Abajo la dictadura bananera. Gloria eterna a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Que viva el paro".

Bidegain Ros está dedicado en los últimos meses a reportar en redes sociales sobre distintas protestas y conflictos, lo que le llevó también en mayo a que el Gobierno de Panamá le negara el acceso en mayo cuando buscaba llegar a las protestas que en ese momento se registraban en el país centroamericano en regiones indígenas.

En ese momento, el Gobierno panameño explicó que el español ya contaba con una orden previa de impedimento al país, al que había llegado procedente de Guayaquil (Ecuador).

El detonante de las protestas sociales en Ecuador fue la eliminación, el pasado 12 de septiembre, del subsidio al diésel, que elevó de 1,80 a 2,80 el galón (3,78 litros) de ese combustible.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó a un paro con carácter nacional, pero que hasta el momento ha afectado a unas cinco de las 24 provincias del país, siendo las más afectada Imbabura, que sigue con bloqueos en varias de sus vías.

Los indígenas exigen restituir el subsidio, pero también bajar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA) hasta el 12 % y ahora, como plataforma de su protesta también han incorporado su negativa a la consulta popular, prevista para el próximo 16 de noviembre en la que se preguntará a los ecuatorianos sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Tanto el Gobierno como la Conaie están firmes en sus posiciones y este lunes, cuando se cumplen quince días de protestas, se registran cortes de carreteras en ocho puntos de la provincia de Imbabura, uno en Chimborazo y uno en Pichincha, cuya capital es Quito.