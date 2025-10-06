El 74 % de los votantes en Miami rechaza ceder un terreno público a la biblioteca de Trump

El 74 % de los encuestados indicó que el terreno, junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) de Miami, debió seguir como propiedad de la universidad pública Miami-Dade College, mientras que solo el 14 % aprobó usarlo para la biblioteca presidencial de Trump, residente oficial de Florida.

Incluso, casi seis de cada diez votantes republicanos, el 59 %, preferirían que la tierra, que ahora funciona como un estacionamiento, siguiera en manos del Miami-Dade College, al igual que el 69 % de los independientes y el 94 % de las demócratas.

La encuesta se realizó entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, tras difundirse que el Gobierno de Florida aprobó regalar el terreno de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores por considerarla "un insulto".

El estudio, basado en 600 entrevistas telefónicas y en línea con un margen de error del 4 % y un nivel de confianza del 95 %, indaga por primera vez las opiniones sobre políticas del presidente en Miami-Dade, donde Trump fue en noviembre pasado el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado desde 1988.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario recibe una desaprobación del 49 % y una aprobación del 46 % entre los habitantes del condado, donde el 59 % de los cubanos lo avalan y el 38 % de ellos lo reprueban.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro hallazgo es que el 50 % de los votantes rechazan el intento del Gobierno de remover el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los venezolanos, cuya mayor diáspora en Estados Unidos está en el sur de Florida, frente al 35 % que lo respaldan.

Asimismo, el 42 % de los consultados no desea que Trump use la fuerza militar para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, frente a un 35 % que sí.

Por otro lado, seis de cada diez electores, el 60 %, se oponen a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados sin historial criminal en Miami-Dade, donde más del 50 % de la población nació en el extranjero, más que en ningún otro condado de Estados Unidos, frente al 32 % que apoyan la medida.

Sobre salud, el 47 % respalda que Florida se haya convertido en mayo en el segundo estado de Estados Unidos, después de Utah, que prohíbe el flúor en el sistema de agua, una medida que impulsa el secretario federal de Salud, Robert Kennedy Jr., con solo un 40 % de oposición local.

Pero el 55 % de la población expresó su desacuerdo tras el anuncio del Gobierno de Florida de eliminar los mandatos de vacunación obligatoria en las escuelas, ante un 40 % de respaldo.