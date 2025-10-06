El Brent sube un 1,46 % hasta 65,47 dólares tras un aumento de la OPEP+ menor del esperado

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 0,94 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 64,53 dólares.

El Brent recuperó terreno tras cerrar la semana anterior con pérdidas de casi un 8 %, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+) anunciase en su reunión del fin de semana un aumento de producción para noviembre menor del esperado por los analistas.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un incremento de 137.000 barriles diarios para noviembre, el octavo ajuste mensual consecutivo, en vista de "la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales" y los "bajos niveles de inventarios de petróleo".

La semana pasada el petróleo experimentó una fuerte caída, lastrada por especulaciones de algunos medios que apuntaban a un aumento severo de la producción para noviembre, de hasta 500.000 barriles diarios, el triple de lo acordado, que generó temor en el mercado a un posible escenario de superávit de oferta.

