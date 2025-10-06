El cine brasileño, argentino y uruguayo estará presente en Seminci de Valladolid (España)

La Seminci, que se inaugurará el 24 de octubre con 'Tres adioses' de la española Isabel Coixet, ha cerrado este lunes la programación de su sección oficial con veintiocho películas de quince nacionalidades y tres continentes, informaron fuentes del festival.

Cuatro de ellas no competirán: 'Siempre es invierno', de David Trueba, que clausurará el certamen el 1 de noviembre después de ocho días de proyecciones: 'Frontera', de Judith Colell; 'Girl', de Su Qi; y 'Rental family', de Hikari.

Mostrarán sus trabajos en Valladolid diecinueve realizadores y nueve directoras mayoritariamente de España (7), por delante de Estados Unidos (3), China (2), Italia (2), Taiwan (2), Alemania (2), Hungría (2) y con una presencia de profesionales de Israel, Ucrania, Brasil, Argentina, Filipinas, Reino Unido, Bélgica y Japón.

El cine iberoamericano estará representado por la brasileña 'O último azul', la argentina 'La noche está marchándose ya' y la producción uruguaya 'Subsuelo' con la que el director español Fernando Franco optará a la Espiga de Oro, máximo galardón del festival.

Además de Isabel Coixet, Judith Colell, David Trueba y Fernando Franco, los tres españoles aspirantes a premios son Rafael Cobos ('Golpes'), Pere Vilà Barceló ('Cuando un río se convierte en mar') y Carlos Saiz Espín ('Lionel').

La última película en sumarse a la sección oficial ('Rental family'), de la japonesa Hikari, conocida ese lunes, está ambientada en el Tokio de nuestros días con un análisis sobre la soledad no deseada en las sociedades superpobladas y desarrolladas.