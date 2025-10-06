El Gobierno de Trump levanta las sanciones a Horacio Cartes porque "ya no eran necesarias"

"Las sanciones son herramientas importantes para promover la política exterior de Estados Unidos e incentivar cambios de comportamiento. No están concebidas como medidas punitivas permanentes", declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

En el caso del exmandatario paraguayo, la misma fuente explicó que el Gobierno decidió que "las sanciones a Cartes y sus empresas vinculadas ya no eran necesarias para fomentar cambios de conducta y, por tanto, no respondían a los intereses de política exterior ni de seguridad nacional de Estados Unidos".

Cartes, actual líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, fuerza gobernante de la que forma parte el presidente Santiago Peña, celebró la decisión y afirmó que se hizo “justicia”.

"Extiendo un reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el señor presidente Donald Trump, por haber actuado con objetividad y sentido de justicia", señaló Cartes en un comunicado publicado en X.

El 26 de enero de 2023, el Departamento del Tesoro sancionó sancionado al exgobernante, congelando sus activos financieros en Estados Unidos y prohibiéndole realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.

Previamente, el 22 de julio de 2022, Washington le había retirado la visa por presuntos “actos de corrupción significativos”.