El huracán Priscilla se desplaza lentamente frente a costas del occidente mexicano

En un comunicado, el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT) el centro del huracán se localizó a 370 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 655 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h.
“Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Colima y el este y la costa de Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en el sur de Baja California Sur”, apuntó el SMN.
Además, se prevén vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Jalisco y Colima, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el sur de Baja California Sur y costas de Michoacán y de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Nayarit y el sur de Sinaloa.
También se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m de altura en costas de Michoacán y de 2 a 3 m de altura en Nayarit, el sur de Baja California Sur y el oeste de Guerrero.
Por lo anterior, el SMN estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y se mantiene desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.
Según los pronósticos, Priscilla se mantendrá como huracán categoría 1 y podría elevarse a 2 entre el martes y el miércoles.
Las lluvias podrían ser con descargas eléctricas y granizo, además de que podrían propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Además, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortan a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.
Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.
México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.
El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.