El líder de Vietnam viajará a Corea del Norte, la primera visita a ese nivel en 20 años

El viaje, que transcurrirá entre el jueves y el sábado de esta semana, coincide con el desfile militar que Pionyang realizará el viernes para celebrar los 80 años desde la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, el partido único del país.

"La próxima visita de Lam se realizará por invitación de Kim Jong Un", apunta en un comunicado el Gobierno de Hanói, en referencia al líder de Corea del Norte, quien visitó Vietnam en 2019 para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entonces cumplía su primer mandato en la Casa Blanca.

El texto no precisa la agenda del secretario general del Partido Comunista vietnamita, el puesto de mayor poder en el país Indochino, ni si el representante de Hanói se reunirá con Kim.

Los dos países comunistas establecieron relaciones diplomáticas en 1950, cuando Corea del Norte se convirtió en el tercer país (tras China y la Unión Soviética) en reconocer a Vietnam del Norte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La última visita de un líder vietnamita a Corea del Norte fue en 2007, cuando el entonces jefe del gobernante Partido Comunista, Nong Duc Manh, viajó al territorio norcoreano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El expresidente y padre del Vietnam moderno, Ho Chi Minh, visitó por primera vez Corea del Norte en 1957.

El viaje de Lam se produce en un contexto en el que Vietnam, una potencia exportadora, busca socios comerciales para amortiguar los aranceles del 20 % impuestos por Estados Unidos.